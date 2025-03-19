Ukrayna’da ateşkes çıkmazı

Dünyanın kilitlendiği ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinden belirsizlik çıktı. Önceki akşam gerçekleşen yaklaşık 2.5 saat süren telefon görüşmesi sonrası her iki ülkeden gelen açıklamalar beklentileri karşılamadı. Putin, 30 gün Ukrayna'nın enerji tesisleri ve altyapısına saldırmamayı kabul ederken, Trump görüşmeyi "harika" olarak nitelendirdi. Ancak Trump'ın durdurabileceği konusunda ısrar ettiği "çok korkunç savaş" hâlâ devam ediyor. Kısmi ateşkes, ABD'nin Rusya'dan istediği tam ve koşulsuz ateşkesin yakınından bile geçmiyor. Açıklamalar, pek de bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Dünya basını ise görüşmenin hayal kırıklığı yarattığını vurguladı. Bloomberg, 'kısıtlı anlaşmanın', ABD için hayal kırıklığı olduğunu belirtirken Telegraph ise Putin'in bilindik bir oyun oynadığını kaydetti.