Ukrayna’da ateşkes kavgası

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in arasındaki kısmi ateşkes anlaşmasının üzerinden dört gün geçmesine rağmen Ukrayna'da karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Suca'daki doğal gaz enerji tesisini patlatmasını "ABD Başkanı Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik bir provokasyon" diye niteledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Ukrayna için güvenlik garantileri olmaması durumunda Rusya lideri Putin'in olası barış anlaşmasını ihlal edeceği uyarısında bulundu.