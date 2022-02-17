Ukrayna’da bombardıman sesleri! Savaş başlıyor mu? Reuters duyurdu...

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın endişelendiği bir durum olmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir köye top mermisi saldırısı yapıldığını ve anaokulunun vurulduğunu iddia etti.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Ukrayna ordusunun iddiasına göre bunu yapan bölgedeki Rus destekli topçu birlikleri. Yapılan açıklamada, herhangi bir yaralamanın yaşanmadığı söylendi.

ORDUDAN AÇIKLAMA

Ukrayna ordusu isyancılara atıfta bulunarak, "Rus işgal birlikleri Luhansk bölgesindeki Stantsa Lugans köyü özellikle sinizmle bombalandı. Teröristlerin ağır topçu silahları kullanması sonucunda anaokulu binasına top mermileri isabet etti. sözlerine yer verdi.