Ukrayna’da bombardıman sesleri! Savaş başlıyor mu? Reuters duyurdu...

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın endişelendiği bir durum olmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki bir köye top mermisi saldırısı yapıldığını ve anaokulunun vurulduğunu iddia etti.
HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI
Ukrayna ordusunun iddiasına göre bunu yapan bölgedeki Rus destekli topçu birlikleri. Yapılan açıklamada, herhangi bir yaralamanın yaşanmadığı söylendi.
ORDUDAN AÇIKLAMA
Ukrayna ordusu isyancılara atıfta bulunarak, "Rus işgal birlikleri Luhansk bölgesindeki Stantsa Lugans köyü özellikle sinizmle bombalandı. Teröristlerin ağır topçu silahları kullanması sonucunda anaokulu binasına top mermileri isabet etti. sözlerine yer verdi.
REUTERS FOTOĞRAFÇISI ORTAYA ÇIKARDI
İddiaya göre Ukrayna'daki isyancıların elinde bulunan Luhansk bölgesindeki Kadiivka kasabasında olan bir Reuters fotoğrafçısı, temas hattı yönünden bir topçu ateşinin sesini duydu; ancak başta ne olduğunu anlamadı.
OLAYLA İLGİLİ BİR DOĞRULAMA YOK
Bu sabah saatlerinde Rus destekli isyancılar ve Ukraynalı güçler, birbirlerine suçlamalarda bulunarak Ukrayna'daki ateşke hattında saldırıların gerçekleştiğini söylemişti. Olayla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi.
"PEK ÇOK BOMBARDIMAN OLAYI KAYDEDİLDİ"
Ancak Reuters'a göre diplomatik bir kaynak ise Avrupa Güvenlik ve İş Birliği teşkikatından uzun süredir devam eden bir gözlem heyetinin bu sabah erken saatlerinde temas hattında çok sayıda bombardıman olayı kaydettiğini söyledi.
4 FARKLI YERE SALDIRI İDDİASI
Ancak Ukrayna sürekli olarak sınırında buluann 100 bin Rus askeri nedeniyle daha geniş bir savaş olasılığı endişelerini dile getiriyor. Moskova ise işgal planları olmadığının sürekli olarak altını çiziyor. Ayrılıkçılar hükümet güçlerini son 24 saat içinde kendi topraklarını 4 kere ateş açmakla suçluyor.
KARŞILIKLI SUÇLAMALAR
Kiev ve Batılı müttefikleri son haftalarda defalarca Moskova'nın ayrılıkçı çatışmadaki bir olayı işgal için gerekçe olarak kullanabileceğina inandıklarını söylediler. Rusya ise bu süreçte Kiev'i isyancıların topraklarını zorla geri almak için gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı. 2015 yılındaki ateşkesin, ayrılıkçı çatışmalara son verrmesi gerekiyordu. Ancak her gün birkaç kez yaralanma ve ölüme yol açan bombardıman haberleri geliyor.