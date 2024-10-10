Ukrayna’da çözüm sürecinde kritik aşama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Ankara'da bir grup diplomasi muhabiriyle bir araya geldi. Ukrayna'da barış için haziran ayında İsviçre'de birincisi düzenlenen Barış Zirvesi'nin ikincisi planlanıyor. Türkiye, iki tarafın da temsil edilmesi yönünde görüşünü paylaşmıştı. Bodnar, İkinci Barış Konferansı'na Rusya'nın da katılmasını istediklerini belirterek "Türkiye'nin iştiraki tecrübeli ve arabulucu taraf olarak önem taşıyor" dedi.