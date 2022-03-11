Ukrayna’da evlenen Türk, eşiyle Türkiye’ye dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan Buğra Zülkadir, 6 yıl önce tanıştığı Kateryna Masliuk ile evlenmek için Ukrayna'nın Çernigiv şehrine gitti. Burada 21 Ocak'ta evlenen Zülkadir çifti, Kiev Büyükelçiliğine nikah işleminin tescili için başvurdu.

İşlemlerin sürdüğü sırada çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Zülkadir ve eşi, Çernigiv'i terk ederek Romanya-Ukrayna sınırına gitmek için yola çıktı.