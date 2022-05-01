Ukrayna’da giden Angelina Jolie zor anlar yaşadı! Sesi duyunca apar topar ayrıldı

Birleşmiş Millet (BM) İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan ünlü oyuncu Angelia Jolie, dün süprtiz bir ziyaretle savaşın devam ettiği Ukrayna'ya gitti. Lviv'e giden Jolie bir kafede hayranlarıyla görüştü. Bazı hayranları da imza daüıttığı görüldü. Jolie'nin görüşmesi devam ederken çalan siren sesleri ise panik yarattı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Zor durumda kaldığı görülen ünlü oyuncu siren sesleri eşliğinde içinde bulunduğu sağlık merkezini apar topar terk ederek bir araca binip uzaklaştı. O anın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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46 yaşındaki ünlü oyuncunun Ukrayna'ya hangi amaçla gittiğine dair bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ünlü oyuncunun bazı temaslarda bulunduğu biliniyor.
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video