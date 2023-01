Ukrayna’da helikopter faciası

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken dün Ukrayna'yı sarsan bir helikopter kazası meydana geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı helikopter yerleşim alanına düştü. 1'i çocuk 9 kişinin bulunduğu helikopterin bir anaokulu binasına çarpması sonucu can pazarı yaşandı. Kazada, helikopterde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile Birinci Yardımcısı Evgeniy Enin ve sekreteri Yura Lubkoviç'in de aralarında bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi. Ayrıca 11'i çocuk 25 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Kazanın ardından yangın çıkan bina tahliye edilirken, olay yeri güvenlik çemberine alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayın tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim" diye konuştu.Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, kazanın sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun araştırıldığını belirterek, "Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz" dedi. Geraşenko, "Helikopterde bulunan herkes Ukrayna vatanseverleriydi, her biri Ukrayna'yı savunuyordu ve güçlendiriyordu. Aileleriniz her zaman dostların ve devletin koruması altında olacaktır" ifadelerini kullandı.HELIKOPTER kazasında yaşamını yitiren İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kurduğu Halkın Hizmetkârı Partisi'nden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı. Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat kimliği ile tanınan Monastırskiy, 2021'de görevinden ayrılan Arsen Avakov'un yerine getirilmişti. İki çocuk babası Monastırskiy, 42 yaşındaydı.TRAJIK kazanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Çavuşoğlu, Twitter'dan Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'yı da etiketleyip paylaştığı mesajda, "Ukrayna İçişleri Bakanı da dahil birçok can kaybının yaşandığı, Kiev yakınlarındaki Brovary'de meydana gelen helikopter kazasını büyük bir kederle öğrendim. Yakınlarını kaybeden ailelere ve Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri de Ukrayna'ya taziyede bulundu.