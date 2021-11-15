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Giriş Tarihi: 15.11.2021 22:01

Ukrayna'da iki doz aşı olana ödeme yapılacak

AA
Ukrayna’da iki doz aşı olana ödeme yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.

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Ukrayna'da iki doz aşı olana ödeme yapılacak
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