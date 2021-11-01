Ukrayna’da koronavirüs teşviği ses getirdi: Aşı olana para ödülü!

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte ülke genelinde 13 bin 936 yeni Covid-19 vakası ve 298 can kaybı kayıtlara geçti.

Pandeminin başından bu yana ülkede toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu belirtildi.