Ukrayna’da savaş hazırlıkları başladı! Siviller Rus işgaline karşı ordu kuruyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş söylentileri her geçen gün artıyor. Ukrayna'nın birçok sınır bölgesine geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatan, ağır silah ve tanklar konuşlandıran Rusya'nın ülkeyi işgal etmeye hazırlandığı söylentileri Ukrayna'da da hazırlıkları beraberinde getiriyor.
SİVİL ORDU İŞGALE KARŞI HAZIRLANIYOR
Ukrayna'da, Rusya'nın her an saldırıya geçeceği söylentileri yayılırken, Ukrayna ordusu, sınır bölgelerindeki gönüllü yurttaşlarına silah ve askeri eğitim vermeye başladı.
Ağır silahlarla deneme atışları yapmaya başlayan Ukraynalı siviller, eğitimlere katılarak orduya destek veriyor. Herhangi bir işgal durumunda, 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllüler, savaş eğitimlerine büyük ilgi gösteriyor.
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lviv'de verilen eğitime katılan gönüllülere yakın dövüş teknikleri de öğretiliyor.
Ukrayna'dan gelen görüntüler, halkın Rusya'ya karşı sivil bir ordu kurduğunu gösterirken İngiliz basınında yer alan bir haber, dünya gündeminde de geniş yankı uyandırdı. İngiliz The Times'ın haberine göre, Ruslara karşı silahlanan 52 yaşındaki Ukraynalı kadın, ülkede yaşanan savaş hazırlığının da canlı bir kanıtı haline geldi.
The Times gazetesine konuşan 52 yaşındaki Mariana Zhaglo, sivil direnişin de bir simgesi haline geldi.
SİVİL EVLERDE MÜHİMMAT VE GIDA DEPOLANIYOR
Bir pazarlama uzmanı olarak çalışan Zhaglo, Rusların topraklarına girmesi halinde kullanmak üzere bir Zbroyar Z-15 tüfeği satın aldı. Tüfeğe yaklaşık 1000 dolar ödediğini belirten Zbroyar, iki haftalık keskin nişancılık eğitimi de aldı.
Basına konuşan Zhaglo, "Ülkemi korumaya hazırım. Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını istemiyorum. Bu sorunla şimdi yüzleşmek ve çözmek gerek" ifadelerini kullandı.
Dürbün, teleskobik sistem ve susturucu gibi aksesuarların yanı sıra kask, kamuflaj, kurşungeçirmez yelek ve botlar satın alan, savaş durumunda tüketilmek üzere konserve gıda depolayan kadın, ülkede geniş bir kesimin bu hazırlıkları yaptığını söyledi.