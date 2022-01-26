Ukrayna’da savaş hazırlıkları başladı! Siviller Rus işgaline karşı ordu kuruyor

Basına konuşan Zhaglo, "Ülkemi korumaya hazırım. Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını istemiyorum. Bu sorunla şimdi yüzleşmek ve çözmek gerek" ifadelerini kullandı.

Dürbün, teleskobik sistem ve susturucu gibi aksesuarların yanı sıra kask, kamuflaj, kurşungeçirmez yelek ve botlar satın alan, savaş durumunda tüketilmek üzere konserve gıda depolayan kadın, ülkede geniş bir kesimin bu hazırlıkları yaptığını söyledi.