Ukrayna’da sivillere uygulamalı molotof kokteyl eğitimi!

Rusya Ukrayna savaşında 13'üncü gün devam ediyor. Yapılan tüm barış çağrılarına ve müzakere görüşmelerine rağmen ateşkesin sağlanamadığı bölgede dün gece de şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus ordusu, Ukrayna'ya ait petrol depolarına saldırı düzenlerken, başkent Kiev'in de kuşatma altında olduğu bildiriliyor.
SİVİLLERE UYGULAMALI EĞİTİM
Rus ordusuna karşı silahlanan sivil Ukraynalılar haftalardır gündemdeyken, haftalardır yapılan "Ruslara karşı Molotof kokteyl kullanın" çağrıları bu kez eğitimlerle gündeme geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka, Rus saldırılarına karşı Molotof kokteyli yapma eğitimi verildiği anların görüntüleri kameralara yansıdı.
Ukrayna'daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini arttırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor.
PÜF NOKTALARI ANLATILDI
Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.
Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna sivillere püf noktalarını verdi!