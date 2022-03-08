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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:23 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:30

Ukrayna’da sivillere uygulamalı molotof kokteyl eğitimi!

İHA
Ukrayna’da sivillere uygulamalı molotof kokteyl eğitimi!

Rusya Ukrayna savaşı, 24 Şubat’ta başladığı günden bu yana artan bir şiddetle devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rus kuvvetleri Ukrayna’ya ait petrol depolarına saldırı düzenlerken başkent Kiev’de kuşatma altında. Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı günden bu yana 10 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söylerken, ülkede silahlanan sivillerin de sıcak çatışmada etkin olduğu söyleniyor. Daha önce de resmi makamlar tarafından Ukraynalılara yönelik yapılan  “molotof kokteyl hazırlayın” çağrılarının ardından bu kez de sivillere uygulamalı dersler verildi.

Rusya Ukrayna savaşında 13'üncü gün devam ediyor. Yapılan tüm barış çağrılarına ve müzakere görüşmelerine rağmen ateşkesin sağlanamadığı bölgede dün gece de şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus ordusu, Ukrayna'ya ait petrol depolarına saldırı düzenlerken, başkent Kiev'in de kuşatma altında olduğu bildiriliyor.

SİVİLLERE UYGULAMALI EĞİTİM

Rus ordusuna karşı silahlanan sivil Ukraynalılar haftalardır gündemdeyken, haftalardır yapılan "Ruslara karşı Molotof kokteyl kullanın" çağrıları bu kez eğitimlerle gündeme geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka, Rus saldırılarına karşı Molotof kokteyli yapma eğitimi verildiği anların görüntüleri kameralara yansıdı.

Ukrayna'daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini arttırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor.

PÜF NOKTALARI ANLATILDI

Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna sivillere püf noktalarını verdi!

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Ukrayna’da sivillere uygulamalı molotof kokteyl eğitimi!
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