Ukrayna’da sivillere uygulamalı molotof kokteyl eğitimi!

Rusya Ukrayna savaşında 13'üncü gün devam ediyor. Yapılan tüm barış çağrılarına ve müzakere görüşmelerine rağmen ateşkesin sağlanamadığı bölgede dün gece de şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus ordusu, Ukrayna'ya ait petrol depolarına saldırı düzenlerken, başkent Kiev'in de kuşatma altında olduğu bildiriliyor.

SİVİLLERE UYGULAMALI EĞİTİM

Rus ordusuna karşı silahlanan sivil Ukraynalılar haftalardır gündemdeyken, haftalardır yapılan "Ruslara karşı Molotof kokteyl kullanın" çağrıları bu kez eğitimlerle gündeme geldi.