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Giriş Tarihi: 7.2.2023 14:37

Ukrayna'da yeni içişleri bakanı atandı

Ukrayna’da İçişleri Bakanlığına İgor Klimenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığı görevine de Vasil Malyuk getirildi.

AA
Ukrayna’da yeni içişleri bakanı atandı

Ukrayna Parlamentosu, İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Klimenko'nun İçişleri Bakanlığına, Vasil Malyuk'un da Ukrayna Güvenlik Servisi başkanlığına atanmasını onayladı.

Son 4 yıldır Ukrayna Emniyet Müdürlü olarak görev yapan 51 yaşındaki Klemenko, İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in ocakta helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı olarak vekaleten İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Malyuk, SBU Başkanı İvan Bakanov'un geçen yıl temmuz ayında görevden alınmasının ardından vekaleten SBU başkanlığına getirilmişti.

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Ukrayna'da yeni içişleri bakanı atandı
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