Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda "Rusya’ya katılma" kararı çıktı

Rusya'nın kontrol altındaki Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23 Eylül'de Rusya'ya katılmak için başlayan referandumlar sona erdi.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100'ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85'inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.