Ukrayna’daki çıkmaz sürüyor

Rusya
ile Ukrayna
arasındaki krize çözüm arayışları devam ederken, Donbass
'ta gerginlik giderek artıyor. Ukrayna ordusu ile Rusya destekli ayrılıkçı güçler yine birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ukrayna, temas hattında 24 saatte 60 ihlal kaydedildiğini açıkladı. Saldırılarda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivil de yaralandı.
Donbass ve Luhansk'taki ayrılıkçılar da ordunun topçu ve havan ateşi açtığını öne sürdü. Ayrılıkçılar, sivillerin Rusya'ya tahliyesine başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'tan Rostov'a tahliye edilecek her kişiye 10 bin ruble verilmesi talimatını verdi.
Bu arada ayrılıkçı Donetsk Halk Milisleri lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı açıklanmadı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirterek, Rusya ve destekçilerinin provokasyon peşinde olduğunu bildirdi.
Öte yandan Amerikan Politico gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale 20 Şubat'ta başlayabileceğini iddia etti. ABD medyası daha önce ise Rusya'nın 16 Şubat'ta saldıracağını ileri sürmüştü. Rusya lideri Putin'in, bugün ülkesinin tatbikatını yerinde izleyeceği açıklandı. Tatbikatta balistik füzeler ve nükleer teçhizatın test edileceği duyuruldu. Putin, "Ukrayna, Donbass ile masaya oturmalı" dedi. ABD'li yetkililer Rusya'nın sınırdaki asker sayısının 190 bine ulaştığını öne sürdü.
BİDEN: HEDEFLERİ KİEV
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını ve başkent Kiev'in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı. Putin'in saldırı kararı aldığına dair istihbaratları olduğunu belirten Biden, "Sanıyorum ki kendisi nükleer saldırı imkanını aklının ucundan bile geçirmiyordur" dedi.