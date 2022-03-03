Ukrayna’daki Fransız vatandaşlarından ülkelerine tepki: ’Başınızın çaresine bakın’ demekle yetindi

Diğer ülkelerin aksine Fransız makamlarının, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyelerini başarılı şekilde organize edememesi nedeniyle ülkedeki Fransızların "terk edilmiş hissine kapıldıkları" ve durumdan yakındıkları belirtildi.

Fransız haftalık Lepoint dergisinin haberinde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla ülkeyi terk etmek isteyen Fransız vatandaşlarının bir başlarına bırakıldığı ifade edildi.

Haberde, çok sayıda Fransız vatandaşının kendi imkanlarıyla zar zor Ukrayna'dan çıktığı, bazılarının yollardaki güvensizlik nedeniyle çocuklarını ve eşlerini geride bıraktığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki çok sayıda Fransız vatandaşının sosyal medya platformları üzerinden organize olarak kalabalık konvoylar şeklinde kontrol noktalarını ve sınırı geçmeye çalıştığı bilgisine yer verilen haberde, çoğunun akıbetinin ne olduğunun, sınırda ne gibi zorluklarla karşılaştıklarının bilinmediği kaydedildi.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Haberde, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmeye başladığı 24 Şubat'tan itibaren 100'e yakını başkent Kiev'de olmak üzere 1000 kadar Fransa vatandaşının ülkeyi terk etmeye çalıştığı, bu süreçte Fransa Büyükelçiliğinin desteğini görmemekten ve çelişkili bilgilerle riske atılmaktan yakındığı aktarıldı.

Fransız Büyükelçiliğinin, savaşın başlangıcında güvenlik durumunu gerekçe göstererek vatandaşlarına "yerlerinden hareket etmemeleri" şeklinde mail attığı anımsatılan haberde, Fransızların ikilemde kaldıklarına değinildi.

Haberde, o sırada Almanya'da bulunan, eşi Ukrayna'da kalan Fransız vatandaşı Marc Bazerbe'nin, Ukrayna'daki kadın ve çocukların tahliyesi için konsolosluğa elektronik mail gönderdiği ancak verilen cevabın, "büyükelçiliğin tahliye araçlarının güvenliği konusunda garanti veremeyeceği" şeklinde olduğu belirtildi.

Bazerbe'nin bunun üzerine, Başbakanlığın oluşturduğu kriz birimine ulaştığı ancak buradan da "eşinin eğer aracı ve yakıtı varsa sivillere açık olan Vasilkiv otoyolunu kullanarak ülkeyi terk etmesi" tavsiyesi verildiği aktarılan haberde, Fransa'nın acil bir tahliye planını devreye sokmadığına dikkat çekildi.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ VATANDAŞLARINI ARKADA BIRAKARAK ÜLKESİNE DÖNDÜ

Haberde, Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins ve ekibinin eskort eşliğinde Ukrayna'yı terk ettiği hatırlatılarak Marc Bazerbe'nin, "Bize hareket etmememizi söylerken, kendileri toparlanıyorlardı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Ukrayna'da 8 yıl yaşayan ve yaklaşık 20 kadar Fransız'ın kendi imkanlarıyla oluşturduğu, aralarında çocukların da bulunduğu 5 araçlık konvoyla dün Moldova sınırına gelen eski Fransız pilot Olivier Eynard'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İspanyollar, Çinliler, Amerikalılar, neredeyse tüm büyükelçilikler vatandaşlarının tahliyelerini organize etti. Ancak Fransa 'yerlerinizden ayrılmayın' sonrasında da 'başınızın çaresine bakın' demekle yetindi. Skandal bir durum. Bombalama korkusuyla, bazı Fransızlar büyükelçiliğe sığınmayı talep etti. İtalya Büyükelçisi yüze yakın vatandaşını tahliye etmeden önce rezidansına alırken Fransa Büyükelçiliği kimseyi almadı. Üstelik o sırada kendi bavullarını hazırlamakla meşguldüler."

Haberde, Fransa yardım ekiplerinin Ukrayna'ya geçmek yerine sınırın dışında beklediklerine işaret edildi.