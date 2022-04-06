Ukrayna’dan 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bir süredir Çernivtsi kentinden faaliyetlerini yürüten Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü. SABAH'a konuşan bulunan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, başkent Kiev'e toplu dönüş için henüz erken olduğunu kaydetti. Güldere, "Kiev'in pek çok anacaddesinde büyük bariyerler var. Hayatın normalleşmeye başlamasına dair işaretler var ama bu bir süreç ve zaman alacak" diye konuştu.Mariupol'den tahliyelerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Güldere, "Mariupol'deki sivillerin toplam sayısı hakkında farklı bilgiler var ama bize intikal eden rakamlar 130-170 bin arasında. Orada kalan Türklerin sayısında da zaman içerisinde bir azalma oldu. Farklı kanallarla, özel konvoylarla, oraya ulaşabilen araçlarla bölgeden Türklerin ayrılmasıyla birlikte şu anda bölgede 25-30 vatandaşımız kaldı. 16 bin 700 kişinin Ukrayna'dan ayrılmasını sağladık. Tahliyeler büyük oranda tamamlandı. Güvenli tahliye için Cumhurbaşkanımız ve bakanımız yoğun bir diyalog içindeler. Oradaki son vatandaşlarımızı da güvenle ülkemize gönderme istiyoruz" dedi.Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol 40 gündür Rusya kuşatması altında. Mariupol'deki koşulların daha da kötüleştiği biliniyor. Türkiye'nin inisiyatifi ile sivillerin tahliyesi için görüşmeler yürütülüyor.Boryspil Havalimanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M nakliye uçağının son duruma hakkında bilgi veren Büyükelçi Güldere, "Uçaklarımız güvende, emniyetli. Her gün uçaklarımız hakkında gerekli kontroller yapılıyor, bilgiler alınıyor. Uçaklarımızın mümkün olacak ilk aşamada ülkemize dönmesi için eşgüdüm devam ediyor. Umuyoruz ki hem öncelikli bu uçaklarımızı Türkiye'ye uğurlarız hem de bunun sonrasında bir ateşkes ve barış süreci olur, hava sahası açılır, siviller güven içinde seyahat edebilir" dedi.