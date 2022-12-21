Ukrayna liderinden ABD’ye kritik ziyaret

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşın başlangıcından bu yana ilk kez yurtdışı ziyaretine çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'ye gitti. Ziyaretini Twitter'dan duyuran Zelenski, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki işbirliğini görüşeceğiz" dedi. Bu arada Beyaz Saray, Ukrayna'ya sağlayacağı, Patriot füze savunma sistemi bataryalarını da içeren 2 milyar dolarlık yeni güvenlik destek paketini doğruladı.