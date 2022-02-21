Ukrayna’dan Biden-Putin zirvesi açıklaması

Kuleba, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantıdan somut kararlar beklediklerini ifade eden Kuleba, AB'nin Ukrayna'nın yalnız olmadığını gösteren, Rusya'ya gönderebileceği açık mesajlar olduğunu belirtti.

Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü ve Blinken'in kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenleme girişimi konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Girişimi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Kuleba, "Umuyoruz ki iki devlet başkanı odadan Rusya'nın Ukrayna sınırlarından birliklerini çekeceği bir anlaşmayla çıkar. Bu, Rusya'nın gerginliği azaltmaya hazır olduğunun bir işareti olacaktır. Bu olmazsa Rusya gerilimi yükseltme mantığını devam ettirecek demektir." dedi.