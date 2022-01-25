Ukrayna’dan çağrı: Rusya’nın askeri şantajını engelleyin

KABUL EDİLEMEZ

Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.