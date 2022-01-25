Ukrayna’dan çağrı: Rusya’nın askeri şantajını engelleyin

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi. Bu gelişmenin yankıları sürerken Ukrayna Parlamentosu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi.
ASKERİ ŞANTAJI ENGELLEYİN
Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleme" çağrısında bulundu.
Ukrayna Parlamentosu, (Verkhovna Rada) Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.
Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, yabancı devletlerin hükümet ve parlamentoları ile uluslararası kuruluşlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri eylemleriyle ilgili başvuru yapılması yönünde bildiri kabul edildi.
KABUL EDİLEMEZ
Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.