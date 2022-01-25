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Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:28 Son Güncelleme: 25.1.2022 15:37

Ukrayna'dan çağrı: Rusya'nın askeri şantajını engelleyin

AA
Ukrayna’dan çağrı: Rusya’nın askeri şantajını engelleyin

Rusya Ukrayna sınırında tansiyon her geçen gün biraz daha tırmanıyor. ABD'nin 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiği bilinirken Ukrayna'dan da önemli bir çağrı geldi. Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleyin" dedi.

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi. Bu gelişmenin yankıları sürerken Ukrayna Parlamentosu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi.

ASKERİ ŞANTAJI ENGELLEYİN

Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleme" çağrısında bulundu.

Ukrayna Parlamentosu, (Verkhovna Rada) Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, yabancı devletlerin hükümet ve parlamentoları ile uluslararası kuruluşlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri eylemleriyle ilgili başvuru yapılması yönünde bildiri kabul edildi.

KABUL EDİLEMEZ

Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

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Ukrayna'dan çağrı: Rusya'nın askeri şantajını engelleyin
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