Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'dan çaprıcı görüntüler! İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 14:07 Son Güncelleme: 20.2.2022 14:18

Ukrayna'dan çaprıcı görüntüler! İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Ukrayna’dan çaprıcı görüntüler! İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken, bölgeden çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky bir grup parlamenter ve gazeteci ile ülkenin doğusunda Donetsk kentinde yaylım ateşinin ortasında kaldı. Kameralara yansıyan anlarda büyük panik gözler önüne serildi. Olayda kimse yaralanmadı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky parlamenterlerden ve uluslararası gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyetle Donetsk bölgesindeki cephe hattına cumartesi yaptığı gezi sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Ekibin bulunduğu bölgeye çok sayıda havan mermisi düşse de kimse yaralanmadı.

Cephe hattındaki askerlerle görüşmek ve siperleri denetlemek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden Monastyrsky ve ona eşlik eden heyetin ateş altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kamerada | Video

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLAMIŞTI
Herhangi bir zayiat vermemek için hızla siperlere koşmadan önce Ukrayna İçişleri Bakanı, Novoluhanske kırsalında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Monastyrsky gezisi sırasında gazetecilere Moskova'nın ve desteklediği güçlerin saldırıları hızlandırdığı mesajını verdi.

CNN'e konuşan Ukrayna İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

"Monastyrsky ayrıca ilk kez böyle bir ateş altında kaldığını belirtti. Bakan, gazetecilere arabayla bölgeye gelirken her bomba sesi duyduklarında durmak zorunda kaldıklarını ve yere yattıklarını söyledi."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'dan çaprıcı görüntüler! İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kameralara böyle yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA