Ukrayna’dan çaprıcı görüntüler! İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky parlamenterlerden ve uluslararası gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyetle Donetsk bölgesindeki cephe hattına cumartesi yaptığı gezi sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Ekibin bulunduğu bölgeye çok sayıda havan mermisi düşse de kimse yaralanmadı.

Cephe hattındaki askerlerle görüşmek ve siperleri denetlemek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden Monastyrsky ve ona eşlik eden heyetin ateş altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı çatışmanın ortasında kaldı! O anlar kamerada | Video

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLAMIŞTI

Herhangi bir zayiat vermemek için hızla siperlere koşmadan önce Ukrayna İçişleri Bakanı, Novoluhanske kırsalında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Monastyrsky gezisi sırasında gazetecilere Moskova'nın ve desteklediği güçlerin saldırıları hızlandırdığı mesajını verdi.