Ukrayna’dan drone ordusuyla misilleme

NATO üyesi Polonya üzerinde düşürülen Rus insansız hava araçları gerginliği artırırken Ukrayna da Rusya'nın en büyük rafinerilerini ve enerji altyapısını hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik 361 insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda hedeflerden biri dev Kirishi petrol rafinerisi oldu. Moskova saldırının püskürtüldüğünü söylerken Kiev operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Ukrayna ordusu gece boyunca Rusya'ya yönelik 361 insansız hava aracı ile geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Moskova en az 361 drone ile birlikte ABD yapımı bir HIMARS füzesini düşürdüğünü açıkladı.