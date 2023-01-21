Ukrayna’dan Erdoğan’a övgü

Türkiye'nin, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren küresel çaptaki 'tahıl krizi'ni çözen diplomatik başarısı takdir toplamaya devam ediyor. Son olarak Almanya'da düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'na videokonfenrans aracılığıyla mesaj gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüde bulundu. Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını bloke ettiğini ancak tedarike yeniden başlamanın diplomatik bir yolunu bulduklarını belirten Zelenski, "BM Genel Sekreteri Guterres'e ve Türkiye lideri Erdoğan'a anlaşmanın uygulanması konusunda zamanlı ve etkin katılımlarından dolayı şükranlarımı sunmak isterim" ifadelerini kullandı.