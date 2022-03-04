Ukrayna’dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor

Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı.