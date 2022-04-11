Ukrayna’dan flaş iddia: Rusya, Mariupol’a zehirli madde attı

Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının yaklaşık 1 saat önce meydana geldiği belirtildi.

"RUS BİRLİKLERİ, SİVİLLERE YÖNELİK ZEHİRLİ MADDE ATTI"

Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı.

ZEHİRLİ MADDENİN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.