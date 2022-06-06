Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna’dan gazeteci açıklaması: Savaşın başlamasından bu yana…
Giriş Tarihi: 6.6.2022 14:12

Ukrayna’dan gazeteci açıklaması: Savaşın başlamasından bu yana…

AA
Ukrayna’dan gazeteci açıklaması: Savaşın başlamasından bu yana…

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Rusya ile devam eden savaşta son verileri kamuoyuyla paylaştı. Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, savaşın başladığı günden bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı gazetecilerin sayısının 32’yi bulduğunu açıkladı.

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tkaçenko, bugün ülkesinde kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl ülkede Gazeteciler Günü'nün acı bir tadının olduğunu kaydederek, Rusya'nın başlattığı savaşın dördüncü ayında 32 Ukraynalı gazetecinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Ayrıca son 8 senede savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin sayısının daha fazla olduğunu ifade eden Tkaçenko, günümüzde Ukrayna'daki gazetecilerin rolünün önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin sorumluluk, özveri, azim ve cesaretlerinin de çok değerli olduğunu belirten Tkaçenko, "Enformasyon cephemiz sizlerin sayesinde çok güçlü." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna’dan gazeteci açıklaması: Savaşın başlamasından bu yana…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA