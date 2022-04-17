Ukrayna’dan kritik Rusya açıklaması! Kuleba kırmızı çizgi uyarısı yaptı

İlerleyen haftalarda Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaşmasını beklediğini söyleyen Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda, Donbass'ta yoğun çatışmalar, Rusya'nın ülkenin bu bölgesine yönelik geniş çaplı saldırısını bekliyoruz. Diğer bir yandan Rus kuvvetlerinin girişimi ne pahasına olursa olsun Mariupol'ü bitirme yönünde. Bunlar benim tahminlerim. Tabii ki, Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik füze saldırıları da devam edecek gibi görünüyor" dedi.Kuleba, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvechuck hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedchuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi. Kuleba, Medvedchuck'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.Kuleba ayrıca, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedchuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.