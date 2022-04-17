Ukrayna’dan kritik Rusya açıklaması! Kuleba kırmızı çizgi uyarısı yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı Canadian Broadcasting Corporation'a (CBC) verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumun müzakerelerde "kırmızı çizgi" olabileceğini ifade etti. Kuleba, "Mariupol'deki durum hem askeri açıdan korkunç hem de yürek burkucu. Bu şehir artık yok oldu. Ukrayna ordusunun geri kalanı ve büyük bir sivil grup, temel olarak Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Mücadelelerini sürdürüyorlar ancak Rus ordusunun Mariupol'deki davranışları, ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösteriyor" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını belirten Kuleba, "Son haftalarda dışişleri bakanları düzeyinde Rus diplomatlarla herhangi bir bağlantımız olmadı. Tek temas düzeyi, çeşitli kurum temsilcileri ve parlamento üyelerinden oluşan müzakere ekibidir. Uzman düzeyde istişarelerini sürdürüyorlar ancak üst düzey görüşmeler gerçekleşmiyor. Özellikle Bucha'dan sonra Ruslarla konuşmaya devam etmek zorlaştı. Başkanımızın da belirttiği gibi, Mariupol kırmızı bir çizgi olabilir" dedi.