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Giriş Tarihi: 8.5.2022 12:41

Ukrayna'dan Luhansk açıklaması: 60 kişi ölmüş olabilir

AA
Ukrayna’dan Luhansk açıklaması: 60 kişi ölmüş olabilir

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.

Luhansk Valisi Gayday: “Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü” | Video

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

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Ukrayna'dan Luhansk açıklaması: 60 kişi ölmüş olabilir
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