Ukrayna’dan Luhansk açıklaması: 60 kişi ölmüş olabilir

Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi." bilgisini paylaştı.

Luhansk Valisi Gayday: “Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü” | Video

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.