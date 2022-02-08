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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:11

Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme

AA
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği tarihlerde, Ukrayna ordusunun da tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Reznikov, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat tarihlerinde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini anımsattı.

Ukrayna'nın da askeri tatbikat hazırlığında olduğunu belirten Reznikov, "Bizim de söz konusu tatbikata paralel bir tatbikatımız olacak. Tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerinin yetenekleri test edilecek." dedi.

Rusya ile Belarus'un düzenleyeceği "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı 10 Şubat'ta başlayacak.

Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus'a bugüne kadar iki S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri gönderildi.

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Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme
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