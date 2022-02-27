SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında neler oluyor? Ukraynalı genç yaşadıklarını SABAH’a anlattı

"DÜNYA BİZİ TERK ETTİ AMA ÜLKEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bölgemizda savunmalar başladı diyen Masson; "Bölgesel öz savunma'katılımcılarına silahlar verilir, ancak bu en kötü şey değil. Şimdi genel seferberlik başladı, dünya bizi terk etti. Komşu dost devletlerin desteğinin olması bizim için çok önemli.Yeterince silahımız var ama birliklere ihtiyacımız var. Birkaç dalgayı yenmek için yeterli gücümüz var. Bugün Rus ordusu çok insanını kaybetti, ülkemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.