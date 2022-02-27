SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında neler oluyor? Ukraynalı genç yaşadıklarını SABAH’a anlattı

Son dakika... Ukrayna'da Lviv eyaletinde yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Vladislav Masson "Ben sadece vatandaşım, asker değilim. Ben organizatör olarak çalışıyorum, kız arkadaşım bir web tasarımcısı olarak çalışıyor. Akrabalarım uzun süredir yurt dışında yaşıyor, çok şükür savaş onları etkilemedi. Bombardıman burada pek duyulmuyor, ancak durum her geçen saatle ısınıyor. Yaşanan bu olaylar hakkında endişelenmiyorum Rusların endişelenmesi gerekiyor. Bizler, burada, vatanımızda doğup büyüyen bağımsız Ukrayna halkı olarak düşmanın bizi yenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
"TÜRKİYE BİZE HEP NAZİK DAVRANDI, TEŞEKKÜR EDERİZ"
Ukrayna'nın Türkiye'den yardım istediğini duydum diyen Masson; "Türk halkı yardımla bizim isteğimize iyi cevap verdi. Onların hamlesi, Rus hükümeti karşısındaki büyük zaferimiz için çok önemli. Türkiye son zamanlarda Ukrayna'ya her zaman nazik davrandı, bunun için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz Ukraynalılar olarak bu desteği gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA HALKINA YÖNELİK SOYKIRIM"
Rusya-Ukrayna savaşındaki bu durumdan şok oldum ifadelerini kullanan Masson; "Herkesten, tüm dünya toplumundan ve NATO ülkelerinden Ukraynalıların canına mal olan bu savaşta Ukrayna'ya yardım etmelerini rica ediyorum. Şehrimizde sabah 5'ten itibaren silah sesleri ve siren sesleri duyuluyor.Bunun bir komedi ve istikrarı bozma girişimi olduğunu düşünürdüm, ama şimdi açıkça söyleyebilirim ki Ukrayna halkına yönelik soykırım devam ediyor." açıklamalarında bulundu.
"HEM MANEN HEM FİZİKEN DİRENECEĞİZ"
Bütün gece uyuyamadım çünkü ailem için korkuyorum diyen Masson; "Halkımızın birçoğu panik içinde ve hala ülkeyi terk ediyor. Eyaletimizin hemen hemen tüm bölgesel merkezlerinde patlama sesleri geliyor. Öldürülen çok kişi var ama düşmanın kayıpları bizimkinden çok daha fazla. Ukraynalı askerler Rus ordusuna karşı hem manevi hem de fiziki olarak direnebilecekler." dedi.
"ORDUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"
Bu bana karışık duygular veriyor ifadelerine yer veren genç Ukraynalı Masson; "Ve ne olursa olsun topraklarımızı koruyan Ukrayna ordusuyla gurur duyuyoruz.Savaşın yakında sona ereceğini düşünüyorum, asıl mesele her şeyi diplomatik olarak çözmek, aksi takdirde kayıplar binlerce olabilir" açıklamalarına yer verdi.
"DÜNYA BİZİ TERK ETTİ AMA ÜLKEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Bölgemizda savunmalar başladı diyen Masson; "Bölgesel öz savunma'katılımcılarına silahlar verilir, ancak bu en kötü şey değil. Şimdi genel seferberlik başladı, dünya bizi terk etti. Komşu dost devletlerin desteğinin olması bizim için çok önemli.Yeterince silahımız var ama birliklere ihtiyacımız var. Birkaç dalgayı yenmek için yeterli gücümüz var. Bugün Rus ordusu çok insanını kaybetti, ülkemizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.