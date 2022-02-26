Ukraynalı kadın Rus askerine böyle ders verdi: “Burası benim toprağım siz işgalciniz”



Kadın: O zaman burada işiniz ne?

Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.

Kadın: İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir.

Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz. Durumu tırmandırmayalım. Lütfen.