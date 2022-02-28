Ukraynalı kadından Rus askerine sert tepki! ‘Toprağımda ne işin var terörist!’

"TOPRAĞIMDA NE İŞİNİZ VAR?"

Rus askerinin araçta oturan Ukraynalı kadınların yanına gelmesiyle başlayan diyalogda bir kadının, "Kırmızı bandajlı insanlar beni durdurdular kimlik göstermemi ve bagajımı açmamı istiyorlar. Neden evrak gösterecekmişim? Teröristlere evrak göstermem. Ben Ukrayna vatandaşıyım ve burada doğdum. Toprağımızda ne işiniz var? Neden babalarımızı, çocuklarımız öldürmeye geldiniz? Kimsiniz siz? Kadınlara karşı otomatik silahla duruyorsunuz. Sumi'ye neden geldiniz?" ifadelerini kullanarak Rus askere karşı çıktı.