Ukraynalı kadınlar nöbette

Ukraynalı kadınlar Antalya
'da diplomasi forumunun yapıldığı otelin önünde Ukrayna
bayrağı açtı. Amaçlarının kendi ülkeleri Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
'ya destek vermek olduğunu belirten Ukraynalı kadınları polis uzun uğraşlar sonucu uyararak steril alandan uzaklaştırdı. Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalı kadınlar, basın mensuplarına, "Biz buraya sadece kendi ülkemizin Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'ya moral vermek için geldik. Başka bir amacımız yok. Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına ve polisine sonsuz saygı duyuyoruz" dediler. Ukraynalı kadınlar "Barış istiyoruz. Çocuklar ölmesin" diye konuştular.