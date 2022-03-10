Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukraynalı kadınlar nöbette
Giriş Tarihi: 11.3.2022

Ukraynalı kadınlar nöbette

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ukraynalı kadınlar nöbette
Ukraynalı kadınlar Antalya'da diplomasi forumunun yapıldığı otelin önünde Ukrayna bayrağı açtı. Amaçlarının kendi ülkeleri Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'ya destek vermek olduğunu belirten Ukraynalı kadınları polis uzun uğraşlar sonucu uyararak steril alandan uzaklaştırdı. Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalı kadınlar, basın mensuplarına, "Biz buraya sadece kendi ülkemizin Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'ya moral vermek için geldik. Başka bir amacımız yok. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve polisine sonsuz saygı duyuyoruz" dediler. Ukraynalı kadınlar "Barış istiyoruz. Çocuklar ölmesin" diye konuştular.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukraynalı kadınlar nöbette
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA