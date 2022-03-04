Ukraynalı Kristina konuştu: İki çocuğumla Türkiye’ye sığındım!

"SADECE CANIMIZ KALDI"

Kharkov'da yaşayan ve bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı iş insanı Ayhan Hüseyinov: Her şey bir gün içinde oldu. Gece bombalar patlamaya başladı. Sığınaklara indik, çok yoğun bombardıman yapılıyordu. Sivilleri öldürmeye başladılar, komşumun evini tarafılar. Gece olup karanlık çöktüğünde sokaktaki herkesi vuruyorlar. Çeçen gruplar da Rus askerlerinin yanında yer alıyordu. Yürüdüğümüz yollara roketler saplanıyordu. Oradaki her şeyimizi kaybettik, sadece canımız kaldı. Ya burada öleceğiz, ya da Türkiye'ye sığınacağız dedik. Türkiye'den tahliye otobüsleri geldiğini öğrendik. Otobüslere bindik. Allah Türkiye'den razı olsun" ifadelerini kullandı.