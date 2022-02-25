Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum

Savaşın yıkıcı yüzü bir kez daha masumları hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 2. gününde devam ederken bölgeden çarpıcı görüntüler geliyor. Rusya'nın bombardımanına yakından şahit olan çocuk, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.

Ukraynalı küçük kızın gözyaşları herkesi ağlattı "Ölmek istemiyorum" | Video

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Rusya'ın Ukrayna'nın doğusundan başlattığı işgale ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ailesi ile birlikte Mariupol'de yaşayan Vlada isimli çocık gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. "Ölmek istemiyorum. Ben bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyorum. Bugün büyük bir patlama sesine uyandım. Savaş olduğunu anlıyorum. Biliyorum çünkü Vanya bana söyledi" dedi.