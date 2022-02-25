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Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 25.2.2022 15:05

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum

Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal ikinci gününe girerken bölgeden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donestk ve Lugansk bölgeleri başta olmak üzere başkent Kiev, Harkov, Lviv gibi kentlere de saldırılarını sürdürüyor. Halk saldırılardan korunmak için sığınaklarda toplanırken Ukraynalı küçük kız yaşadıklarını göz yaşları içinde böyle anlattı.

Savaşın yıkıcı yüzü bir kez daha masumları hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 2. gününde devam ederken bölgeden çarpıcı görüntüler geliyor. Rusya'nın bombardımanına yakından şahit olan çocuk, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.

Ukraynalı küçük kızın gözyaşları herkesi ağlattı "Ölmek istemiyorum" | Video

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Rusya'ın Ukrayna'nın doğusundan başlattığı işgale ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ailesi ile birlikte Mariupol'de yaşayan Vlada isimli çocık gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. "Ölmek istemiyorum. Ben bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyorum. Bugün büyük bir patlama sesine uyandım. Savaş olduğunu anlıyorum. Biliyorum çünkü Vanya bana söyledi" dedi.

SAVAŞIN NE OLDUĞUNU ANLAMIYORLAR?

Çocuklara nasıl açıklama yapacağını düşünen endişeli annelerden biri ise, "Kendim için endişelenmiyorum. Çocuklarım için endişeleniyorum. Onlar her gün uyanıyorlar ve 'Anne ne oldu?' diye soruyorlar. Ne söyleyebilirim? Savaşın ne olduğunu anlamıyorlar" konuştu.

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Ukraynalı küçük kızın sözleri yürek burktu: Ölmek istemiyorum
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