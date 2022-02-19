Ukraynalı siviller askeri eğitim alıyor

"6 YAŞINDAKİ OĞLUM İÇİN BURADAYIM"

Eğitimlere katılan 55 yaşındaki bir Ukraynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın etrafında düşman var. 8 yıldır savaş sürüyor ve büyük bir savaşa çok yakınız. Her daim sizi öldürmeye çalışan deli bir komşunuz varsa hazırlanmak; ailenizi, evinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz. Bu nedenle biz siviller olarak eğitim alıyoruz." dedi.

Katılımcıların tamamının sivil olduğuna işaret eden Ukraynalı, "En önemlisi 6 yaşında bir oğlum var. Bu yüzden buradayım. Ailemi korumak ve ülkeme yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

25 yaşında Zoryana isimli bir kadın da "Ülkemizi, koruyabilecek bu savunma gücünün parçası olmak istiyorum. Ülkemiz için oldukça endişe verici bir zamandayız. Sadece erkekler değil herkesin bizi korumak için eğitim alması, yetenekler edilmesi ve kendini adaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.