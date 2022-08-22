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Giriş Tarihi: 22.8.2022 00:24 Son Güncelleme: 22.8.2022 00:36

Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

AA
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu.

Yerel basında çıkan haberde, Nakonechny'nin cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.Ukrayna Başsavcılığının Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

İNTİHAR İDDİASI

Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus'un Telegram hesabından paylaştığı mesajda, Nakonechny'in intihar ettiğini yazdığı ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

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Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
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