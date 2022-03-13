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Giriş Tarihi: 13.3.2022 16:42

Ukraynalılara üzücü haber! Facia bu kez İtalya'da yaşandı; bir kişi öldü, onlarca yaralı var...

Ukraynalılara üzücü haber! Facia bu kez İtalya’da yaşandı; bir kişi öldü, onlarca yaralı var...

Rusya Ukrayna savaşı 18. gününde devam ederken, savaştan kaçan Ukraynalılar başta Polonya olmak üzere pek çok ülkeye sığındı. 35 bin Ukraynalı mültecinin olduğu İtalya'dan ise korkutan bir haber geldi. Sabah saatlerinde ülkenin kuzeydoğusunda seyir halinde olan bir otobüs henüz bilinmeyen bir nedende kaza yaptı. Devrilen otobüsün içinde bulunan onlarca Ukraynalı mülteci yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen yüzbinlerce mülteci çeşitli Avrupa ülkelerine dağıldı. Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre savaştan kaçan mülteci sayısı 2.4 milyonu geçti.

OTOBÜS DEVRİLDİ

İtalya'ya giden bir mülteci kafilesinden ise acı dolu bir haber geldi. İtalya Devlet Radyosu, Kuzeydoğu İtalya'da bulunan Emilia-Romagna bölgesindeki Forli yakınlarındaki otobanda ilerleyen bir Ukraynalı mültecilerle dolu otobüsün devrildiğini söyledi.

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralanırken, 1 Urkaynalı yaşamını yitirdi. Otoban korkuluğunun ilerisinde bulunan bir çiftlik arazisinde yan yatan otobüsün dik konumuna getirilebilmesi için vinç kullanışdı. Kazanın sebebi halen araştırılıyor. Şu anda İtalya'da 35 bin Ukraynalı mültecinin olduğu biliniyor.

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Ukraynalılara üzücü haber! Facia bu kez İtalya'da yaşandı; bir kişi öldü, onlarca yaralı var...
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