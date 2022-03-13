Ukraynalılara üzücü haber! Facia bu kez İtalya’da yaşandı; bir kişi öldü, onlarca yaralı var...

Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen yüzbinlerce mülteci çeşitli Avrupa ülkelerine dağıldı. Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre savaştan kaçan mülteci sayısı 2.4 milyonu geçti.
KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR
Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralanırken, 1 Urkaynalı yaşamını yitirdi. Otoban korkuluğunun ilerisinde bulunan bir çiftlik arazisinde yan yatan otobüsün dik konumuna getirilebilmesi için vinç kullanışdı. Kazanın sebebi halen araştırılıyor. Şu anda İtalya'da 35 bin Ukraynalı mültecinin olduğu biliniyor.