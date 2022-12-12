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Giriş Tarihi: 12.12.2022 18:20

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğinde kanlı paket paniği

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren kanlı paket gönderildi. Daha önce de Ukrayna'nın çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerine benzer şekilde kanlı paketler gönderilmişti.

AA
Ukrayna’nın Atina Büyükelçiliğinde kanlı paket paniği

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Filothei bölgesinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği önünde hayvan gözleri içeren kanlı bir paket bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE KANLI PAKETLER GÖNDERİLMİŞTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurt dışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiğini belirtmişti.

Paketlerin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklere, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluğa gönderildiği bildirilmişti.

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Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliğinde kanlı paket paniği
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