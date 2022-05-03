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Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:03

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, Alman Başbakan Scholz'a tepki gösterdi

AA
Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi, Alman Başbakan Scholz’a tepki gösterdi

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'i ziyaret etmeyeceğini açıklamasına tepki gösterdi. Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Melnyk, "Hakarete uğramış mağdur rolünü oynamak devlet adamlığı gibi durmuyor." ifadesini kullandı.

"ORASI ÇOCUK YUVASI DEĞİL"

"Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil" diye konuşan Melnyk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Scholz'u Kiev'de kabul etmekten yine de mutlu olacağını kaydetti.

Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz." ifadesini kullanmış, bu nedenle Kiev'i ziyaret etmeyeceğini söylemişti.

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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, Alman Başbakan Scholz'a tepki gösterdi
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