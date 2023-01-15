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Giriş Tarihi: 15.1.2023 11:31

Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı: 18 ölü, 73 yaralı

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse bir yıldır devam ederken, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlenen bir hava saldırısı sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi; 73 kişi ise yaralandı.

DHA
Ukrayna’nın Dnipro kentine hava saldırısı: 18 ölü, 73 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında bir apartman hedef oldu. Saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın düzenlediği füze saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya'nın saldırısında dokuz katlı bir apartman vuruldu. Füzenin çarpmasıyla binanın ikinci katından dokuzuncu katına kadar ağır hasar oluştu. Onlarca insan kurtarıldı, aralarında çocuklar da var. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi var henüz bilinmiyor. Maalesef ölü sayısı her saat artıyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, saldırının neden olduğu yıkım kameralara yansıdı.

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Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı: 18 ölü, 73 yaralı
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