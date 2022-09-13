Ukrayna’nın geri aldığı topraklar 6 bin KM2’yi geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 200 gün geride kaldı. Ukrayna ordusunun özellikle bu ay içerisinde başlattığı karşı ataklar sahadaki durumu değiştirmeye devam ediyor. Kiev yönetimi, çeşitli cephelerde eylül ayı başında başlatılan karşı saldırılan sonucu 6 bin kilometrekare genişliğinde bir alanın Rus birliklerinden geri alındığını bildirdi. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almaya başlamasının ardından Rus ordusu tarafından dün yapılan açıklamada ise tüm cephelerde büyük saldırılar başlatıldığı duyuruldu. Moskova yönetimi önceki gün en az üç bölgeden geri çekildiklerini doğrulamıştı.