Ukrayna’nın ‘hayalet şehri’ Mariupol’den kaçış sürüyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.
"MARİUPOL HALKI İÇİN BİR SOYKIRIM"
Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor." ifadesini kullandı.
Artık Mariupol'da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu "Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı" olarak nitelendirdi.
Boyçenko, Rusya'nın, Mariupol'a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği yerleri tutmaya odaklanarak saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çalıştığı belirtilerek aynı zamanda askeri ve sivil altyapıya füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.
Ukrayna ordusunun ülkenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde savunma operasyonlarını yürütmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, özellikle Topolskoye, Kamenka, Suhaya Kamenka, Volin, Seversk yerleşim bölgelerinde Rus ordusunun saldırılarına karşı savunma mücadelesinin devam ettiği aktarıldı.