Ukrayna’nın ‘hayalet şehri’ Mariupol’den kaçış sürüyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

"MARİUPOL HALKI İÇİN BİR SOYKIRIM"

Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor." ifadesini kullandı.