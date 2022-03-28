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Giriş Tarihi: 28.3.2022 16:20 Son Güncelleme: 28.3.2022 16:34

Ukrayna’nın ‘hayalet şehri’ Mariupol’den kaçış sürüyor

AA
Ukrayna’nın ‘hayalet şehri’ Mariupol’den kaçış sürüyor

Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmaların ardından oluşan büyük yıkımın etkileri devam ediyor. Rusya’dan geçtiğimiz günlerde yapılan “Ukrayna’daki ana hedeflerimizi tamamladık” açıklamalarının ardından Rus kuvvetleri doğu bölgelerine odaklandı. Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol’de ise sivillerin içinde bulunduğu duruma ilişkin belediye başkanından açıklama geldi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

"MARİUPOL HALKI İÇİN BİR SOYKIRIM"

Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Artık Mariupol'da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu "Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı" olarak nitelendirdi.

Boyçenko, Rusya'nın, Mariupol'a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı, 2 seyir füzesi, 2 tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracının imha edildiğini bildirmişti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği yerleri tutmaya odaklanarak saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çalıştığı belirtilerek aynı zamanda askeri ve sivil altyapıya füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna ordusunun ülkenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde savunma operasyonlarını yürütmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, özellikle Topolskoye, Kamenka, Suhaya Kamenka, Volin, Seversk yerleşim bölgelerinde Rus ordusunun saldırılarına karşı savunma mücadelesinin devam ettiği aktarıldı.

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Ukrayna’nın ‘hayalet şehri’ Mariupol’den kaçış sürüyor
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