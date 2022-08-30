Ukrayna’nın hayalet şehri: Siversk

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta cephe hattında yer alan Donetsk bölgesine bağlı Siversk ilçesi, harabe kenti andırırken, cephe hattındaki çatışmalar nedeniyle ilçede günlük hayat ise son bulmuş durumda. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve altı aydır devam eden savaşta çatışmalar, bugünlerde daha çok Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda yoğunlaşıyor.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesi, çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden biri. Özellikle Donetsk'e bağlı Bahmut, Slavyansk şehirleri ile Siverks ilçesi çevresindeki Rus ve Ukrayna güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

AA ekibi, Donetsk'te savaşın en derinden hissedildiği yerlerden biri olan Siversk'teki yıkımı görüntüledi. Daha Bahmut kentinden Siversk'e giden yola girince savaşın izlerine rastlanıyor.

İlçeye girince ise savaşın soğuk yüzü ve getirdiği yıkım gözler önüne seriliyor. Rus güçlerinin saldırılarına maruz kalan ilçede onlarca bina harabeye dönmüş durumda. Füze, roket ve top atışlarına hedef olan ilçede yollarda saldırılar nedeniyle derin çukurlar oluşmuş. Saldırılarda ağır hasar alan binaların bazıları kullanılamayacak halde. Çatışmaların devam etmesi nedeniyle hem yollarda hem de binalarda oluşan hasar onarılamamış.

HAYALET KENT

Siversk yaklaşık 13 bin nüfusa sahip bir ilçe. Bugün itibarıyla ilçe çevresindeki bölgelerin büyük bölümü Rus güçlerinin eline geçmiş durumda. Rus ve Ukraynalı güçlerin karşılıklı top atışlarının sesleri ilçe merkezine kadar geliyor. Günlük hayatın durduğu ilçe sakinlerinin çoğunluğu evlerini terk etmiş.

İlçede, çoğunluğu yaşlılardan oluşan az sayıda insan kalmış. Sokaklarda nadiren birilerine rastlanıyor. Bu da ilçeye adeta terkedilmiş harabe havası katıyor.

Yolların bomboş olduğu Siversk'te açık dükkan bulunmuyor. Gününün büyük bölümünü sığınakta geçiren bölge sakinleri, her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Derin bir sükunetin hakim olduğu ilçede sessizliği karşılıklı top atışlarının çıkardığı sesler bölüyor.

GÖNÜLLÜLER DEVREDE

İlçeden ayrılmak isteyen yaşlı ve hastaların imdadına ise Ukraynalı yardım kuruluşları yetişiyor. Çalışanlarının büyük çoğunluğu gönüllü olan bu yardım kuruluşları, Siversk ve benzeri cephe hattındaki yerleşim birimlerinden her gün onlarca sivili tahliye ediyor.

Her türlü tehlikeye rağmen bu gönüllüler, tahliye ettikleri yaşlı ve hastaları Donetsk'te bulunan ancak daha güvenli olan bölgelere naklediyor.