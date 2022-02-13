Ukrayna’nın işgal edilmesi an meselesi

Dünyanın haftalardır nefesini tutttuğu Ukrayna krizinde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Bunun nedeni, ABD'nin önceki gece yaptığı açıklamalar oldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Rusya'nın 20 Şubat'a bir saldırı başlatabileceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden
da Amerikan vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Alman Der Spiegel dergisi ise "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 16 Şubat Çarşamba günü başlayacak" haberini geçti. Haber, "Biden'a verilen son CIA brifinglerine" dayandırıldı. Bunlara karşılık Rusya'dan "ABD ve Avrupa'nın yanlış bilgi yaymasıyla karşı karşıyayız" cevabı geldi. Ancak Moskova yönetiminin bu açıklaması tansiyonu düşürmedi. Birçok ülke, diplomatlarını Ukrayna'dan çekmeye başladı. Öte yandan ABD'nin Ukrayna tutumuna ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, "Anglosaksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var" dedi.
ELÇİLİKLER BOŞALIYOR
ABD'nin Kiev
'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Zorunlu görevde olmayan elçilik çalışanlarına ülkeden ayrılmaları gerektiği bildirildi.
ABD'nin ardından İsrail, Güney Kore, İngiltere
, Kanada, Danimarka, Estonya, Almanya
ve Norveç, Ukrayna'daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği de (AB) Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda, Ukrayna'da İngiliz askerinin olmayacağını bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri ile Kuveyt de vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği diplomatik personelin bir bölümünün ülkeden ayrılması için çalışmalara başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını "uygun hale" getireceklerini bildirdi.
ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
ABD, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.
Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri Romanya
'ya kaydırıldı.
ABD ayrıca, Avrupa'ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.
Almanya'daki F-16 ABD savaş uçakları da Romanya'ya, Karadeniz'e yaklaşık 100 kilometre bir mesafeye konuşlandırılmıştı.
Ukrayna sınırında 130 bin Rus askeri var.
Belarus'ta Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikat sürüyor.
Rusya'nın hem Karadeniz'de hem de Azak Den-i zi'ndeki deniz tatbikatları başladı.
KİEV'DEN SÜKÛNET ÇAĞRISI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükûneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD'den 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını duyurdu.
ANKARA'DAN SEYAHAT DUYURUSU
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı. Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadesi yer aldı.
PUTİN - BIDEN ZİRVESİ
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün telefonda Ukrayna krizini görüştü. Beyaz Saray, 1 saat süren görüşmede Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin kararlı şekilde yanıt vereceği, Rusya'ya hızlı ve ciddi maliyetler getireceği uyarısında bulunduğunu bildirdi. Kremlin de Putin'in, Biden'a "Ukrayna'yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını" söylediğini açıkladı.
KARADENİZ ISINIYOR
Rusya Savunma Bakanlığı, 30'dan fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Azak Denizi'nin kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıkladı. ABD Donanması, Avrupa'da olan 6. Filo'ya 4 muhrip gemisi gönderdiğini bildirmişti.
DONBASS TOPLANTISI TÜRKIYE'DE YAPILABILIR
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, tüm tarafların mutabakat sağlaması halinde Kiev'in Donbass Temas Grubu toplantılarının Türkiye'de yapılmasına hazır olduğunu belirtti. Almanya'da Normandiya formatında siyasi danışmanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. 9 saat süren toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak temsil etti. TürkRus.com sitesindeki habere göre müzakerelerden sonra açıklamalarda bulunan Yermak, "Bu öneriyi duyduk, Türk partnerlerimiz önerdi, biz sevinçle ve minnetle kabul ettik. Eğer tüm taraflar mutabakat sağlarsa, o zaman elbette Ukrayna, müzakereleri sürdürmek için Türkiye'de buluşmaya hazır olacaktır" dedi.
ÇAVUŞOĞLU: RUSYA İŞGALE KALKIŞIRSA DOĞRU OLMAZ
Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her ihtimale karşı hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı. Çavuşoğlu, "Rusya bir işgale kalkışırsa bu doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin sürekli Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli şekilde yapmaları gerekiyor" dedi.