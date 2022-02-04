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Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:46 Son Güncelleme: 4.2.2022 15:52

Ukrayna'nın teklifine Rusya'dan yanıt: "Görüşmeye hazırız ancak..."

AA
Ukrayna’nın teklifine Rusya’dan yanıt: Görüşmeye hazırız ancak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesinde Ukrayna'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" demişti. Rusya'dan teklife şartlı yanıt geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken taraflardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Dün Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti öncesi Ukrayna'dan Rusya'ya "Kabul ederkerse Türkiye'de görüşmeye hazırız" mesajı geldi. Rusya'dan bu teklife şartlı yanıt geldi...

PUTİN, GEREKİRSE HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIR ANCAK...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi. Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi: "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"NORMANDİYA FORMATI ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMALARIN UYGULANMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BASINA SIZMASI İMKANSIZ"

ABD'nin, Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu "olumsuz karşıladıklarını" belirtti.Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

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Ukrayna'nın teklifine Rusya'dan yanıt: "Görüşmeye hazırız ancak..."
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