Ukrayna’ya ait 11 askeri unsur vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'da vurdukları hedeflere ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Rus hava operasyonel taktik birliklerinin 66 askeri nesneyi vurduğunu, füze ve topçu birliklerin ise bin 98 hedefe yönelik görev gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rusya hava savunma sisteminin Harkiv bölgesinde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, ayrıca bir gecede 15 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Bir gece içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 11 Ukrayna askeri unsurunun vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 141 uçak, 110 helikopter, 538 insansız hava aracı, 261 hava savunma füze sistemi, 2 bin 471 tank ve zırhlı araç, bin 75 obüs ve havan topu, 2 bin 311 özel askeri araç yok edildi" dedi.