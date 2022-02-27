Ukrayna’ya askeri destek artıyor

Batılı
devletler Ukrayna
'ya askeri desteklerini artırmaya başladı. İlk önemli karar NATO
'dan gelmişti. NATO Mukabele Kuvveti yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imânına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor. ABD
, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 28 ülke, Ukrayna'ya daha fazla silah, tıbbi malzeme gönderme konusunda anlaştı. ABD, tanksavar, hafif silah ve cephaneden oluşan 350 milyon dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. Almanya, 1000 tanksavar silahı ve 500 stinger füzesi, Hollanda da 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek. Çekya ise 8.6 milyon dolarlık askeri teçhizat gönderiyor.