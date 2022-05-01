Ukrayna’ya giden Angelina Jolie zor anlar yaşadı! Sesi duyunca apar topar ayrıldı

Birleşmiş Millet (BM) İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan ünlü oyuncu Angelia Jolie, dün süprtiz bir ziyaretle savaşın devam ettiği Ukrayna'ya gitti. Lviv'e giden Jolie bir kafede hayranlarıyla görüştü. Bazı hayranları da imza daüıttığı görüldü. Jolie'nin görüşmesi devam ederken çalan siren sesleri ise panik yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zor durumda kaldığı görülen ünlü oyuncu siren sesleri eşliğinde içinde bulunduğu sağlık merkezini apar topar terk ederek bir araca binip uzaklaştı. O anın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.