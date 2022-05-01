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Giriş Tarihi: 1.5.2022 13:26 Son Güncelleme: 1.5.2022 13:48

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie zor anlar yaşadı! Sesi duyunca apar topar ayrıldı

Ukrayna’ya giden Angelina Jolie zor anlar yaşadı! Sesi duyunca apar topar ayrıldı

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, savaşın şiddetle devam ettiği Ukrayna'ya dün süpriz bir ziyarette bulundu. Jolie, Lviv kentindeyken bir anda sirenlerin çalması ise ünlü oyuncuya zor anlar yaşattı. Apar topar bir araca binerek olay yerinden uzaklaşan Angelina Jolie'nin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Birleşmiş Millet (BM) İyi Niyet Elçisi olarak görev yapan ünlü oyuncu Angelia Jolie, dün süprtiz bir ziyaretle savaşın devam ettiği Ukrayna'ya gitti. Lviv'e giden Jolie bir kafede hayranlarıyla görüştü. Bazı hayranları da imza daüıttığı görüldü. Jolie'nin görüşmesi devam ederken çalan siren sesleri ise panik yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zor durumda kaldığı görülen ünlü oyuncu siren sesleri eşliğinde içinde bulunduğu sağlık merkezini apar topar terk ederek bir araca binip uzaklaştı. O anın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

AYRINTILI BİLGİ YOK

46 yaşındaki ünlü oyuncunun Ukrayna'ya hangi amaçla gittiğine dair bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ünlü oyuncunun bazı temaslarda bulunduğu biliniyor.

Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video

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Ukrayna'ya giden Angelina Jolie zor anlar yaşadı! Sesi duyunca apar topar ayrıldı
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