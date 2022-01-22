Ukrayna’ya saldırma gibi bir niyetimiz yok

ABD
Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna
krizini görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyen Blinken ve Lavrov, kritik açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğumuzu iddia ediyorsunuz. Bunun böyle olmadığını defalarca söyledik" diye konuştu. Ukrayna halkını resmen hiçbir zaman tehdit etmediklerini ifade eden Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın şu andaki histerisi, Ukrayna'nın Donbas'ta güç kullanmasını kışkırtma yönünde değilse de en azından Kiev rejiminin Minsk anlaşmalarını sabote etmeye yönelik çizgisini gizleme yönündedir" değerlendirmesini yaptı. Lavrov, ABD'ye Ukrayna'yı Minsk anlaşmalarını uygulama konusunda etkileme çağrısında bulundu.
ABD: BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, "Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını durdurmalı" açıklamasında bulundu. Blinken, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir. Rusya'nın endişelerine karşılık vermeye hazırız ve biz de Rusya'nın bizim endişelerimizi anlamasını istiyoruz" dedi. Konuşmasında sık sık Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde müttefikleriyle birlikte sert yanıt vereceklerini tekrarlayan Blinken, "Eğer herhangi bir Rus kuvveti Ukrayna sınırını geçerse, bu bir işgaldir. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle buna hızlı, şiddetli ve müşterek bir yanıt verilecektir" ifadesini kullandı. Lavrov ile diplomatik sürecin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Blinken, "Yazılı olarak önümüzdeki hafta fikirlerimizi, endişelere yönelik cevaplarımızı Rusya'ya yazılı bir şekilde aktaracağız" şeklinde konuştu.
GUTERRES: RUSYA'NIN İŞGAL EDECEĞİNİ SANMIYORUM
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Guterres ABD Başkanı Biden'ın aksine "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini sanmıyorum ve umarım düşüncem doğrudur" dedi. Guterres, işgalin "korkunç sonuçları" olabileceğini vurguladı.