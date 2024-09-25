Ukrayna’yı desteklemedi: Mermi ile tehdit edildi

RUSYA İLE İLİŞKİLERİ KESMEYİ REDDETTİ

15 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısı sonrasında yaşanan suikast girişiminde yakın mesafeden 4 yerinden yaralanan ve hayati tehlike atlatan Fico, uzun süren ameliyatlar geçirmiş ve haftalarca tedavi altında kalmıştı. 59 yaşındaki siyasetçi, saldırıya uğrama sebebini Ukrayna konusunda Avrupa'daki ana akım siyasete zıt bir görüş benimsemesi olduğunu söylemişti. Suikast girişiminin faili de, saldırıyı hükümetin politikalarına karşı olduğu için gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Rusya ile ilişkileri kesmeyi reddettiği için Avrupalı liderler tarafından en çok eleştirilen siyasetçiler arasında yer alıyor.